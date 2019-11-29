شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بالكونغو توفد مندوبا مع بعثة الزمالك قبل مواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفدت السفارة المصرية فى الكونغو كريم الحسن سكرتير ثالث السفارة للتواجد مع بعثة الزمالك فى مدينة لوبومباشي لتلبية احتياجات البعثة، وذلك على هامش استعدادات الأبيض لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وحرص الثنائي حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الزمالك بالكونغو وهانى زادة عضو المجلس والمرافق للبعثة على توجيه الشكر للسفير حمدى شعبان على التواصل مع البعثة وتوفير كافة الإمكانات لها منذ الوصول إلى الكونغو.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.