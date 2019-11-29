شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: مواجهة النجم الساحلى اختبار حقيقى لقوة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل جمعة، نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة النجم الساحلى هى اختبار حقيقى لقوة المارد الأحمر. وكتب وائل جمعة على تويتر، "مباراة مهمة للأهلى أمام النجم الساحلى.. اختبار حقيقى للفريق والعودة بالنقاط الثلاث من تونس سيسهل باقى المشوار.. فريقنا قادر على اقتلاع الفوز بالروح العالية إن شاء الله".

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