شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة قبل المران الأخير لمواجهة لمازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينه لوبامباشي استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر غد السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وألقى خطبة الجمعة الدكتور منتصر الرملاوي إداري الزمالك حيث كان موضوعها آداب دخول المسجد.

ويؤدى الزمالك بقيادة الصربى ميتشو مرانه الأخير فى الثالثة عصراً على ملعب مازيمبى، استعداداً لمواجهة بطل الكونغو فى الجولة الأولى لدورى المجموعات الأفريقى.

ويتواجد الزمالك ضمن المجموعة الأولى بدورى الأبطال التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.