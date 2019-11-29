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شاهد استعدادات فراعنة الاسكواش استعداداً لبطولة العالم في أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل منتخب الاسكواش بقيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة، استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للفرق المرتقب انطلاقها في واشنطن يوم 15 ديسمبر المقبل.

وشهدت استعدادات المنتخب تدريبات قوية بين علي فرج المصنف الأول عالمياً وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم للاسكواش، وذلك في حضورعمر مسعد ومصطفي عسل بطلي العالم للناشئين.

ومن المقرر أن ينضم كل من محمد أبو الغار المصنف الثامن وفارس الدسوقي وزاهد شرين سالم ومحمد الشربيني ومازن جمال السبت المقبل إلى معسكر الفراعنة.

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كما ينضم كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً يوم 3 ديسمبر المقبل، عقب العودة من بطوله باكستان، ويصاحبه أيضاً مازن هشام.

امير وجيه وعلي فرج
امير وجيه وعلي فرج

 

علي فرج
علي فرج

 

منتخب الاسكواش
منتخب الاسكواش

 

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