إنفو جراف.. نجوم المنتخب الأولمبى يتصدرون قائمة هدافى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر نجوم المنتخب الأولمبى قائمة هدافي دوري أبطال أفريقيا فى نسختة الجارية، قبل انطلاق مباريات دور المجموعات، والتى تشهد مشاركة النادي الأهلي ونادى الزمالك فى هذا الدور. ويتربع التونسي كريم عريبي لاعب النجم الساحلي القائمة برصيد 7 أهداف، فيما يحتل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المركز الثانى برصيد 4 أهداف، وفى المركز الرابع صلاح محسن مهاجم الأهلي برصيد 4 أهداف أيضاً فيما يحتل حسين الشحات صانع ألعاب المارد الأحمر المركز السادس بنفس الرصيد. ويستعد النادي الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي فى التاسعة مساءً فى مباراة الذهاب بافتتاح دور المجموعات، خلال المباراة التى تقام على ملعب رادس فى تونس. Advertisements فيما يواجه نادى الزمالك نظيره مازيمبى فى الثالثة عصر غد، السبت، فى مستهل مشوار الأبيض في دور المجموعات. وجاء ترتيب هدافى دوري أبطال أفريقيا كالتالى:

هدافي دوري ابطال افريقيا

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