شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغادر تونس فجراً بعد مواجهة النجم الساحلي فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر فريق الاهلي فجر غدٍ، السبت، تونس فى بداية رحلة العودة للقاهرة بعد مواجهة النجم الساحلي التونسي، وتصل البعثة الأهلاوية القاهرة فى الثامنة صباح غد عقب رحلة طيران تسغرق أربع ساعات تقريباً.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع النجم ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.