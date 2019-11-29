الخليج 365 يكشف.. هل عاقب مرتضى منصور "نجوم الزمالك" بمؤتمر مازيمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مصدر مسئول بنادي الزمالك أن حضور مصطفي محمد مهاجم الفريق ونجم المنتخب الأوليمبي لمؤتمر الفريق الأبيض الرسمي قبل مواجهة مازيمبي ليس عقوبة من مرتضي منصور رئيس النادي أو تمرد من اللاعبين على خلفية العقوبات التى أعقبت مواجهة إنبي.
وقرر منصور رفض تعديل عقود اللاعبين عقب خسارة الزمالك من إنبي بهدف نظيف في الجولة السادسة من بطولة الدوري وتراجعه للمركز الرابع .
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن قرار حضور مصطفي محمد للمؤتمر لافتة من زملائه لتكريمه عقب التتويج ببطولة أفريقيا تحت 23 عاماً حيث من المفترض حضور شيكابالا قائد الفريق أو حازم إمام حسب المعتاد.
وأكد مصطفى محمد خلال المؤتمر بالنادي على جاهزية الفريق لخوض مباراة مازيمبي مشدداً على أن الفريق قادراً على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي رغم أنه فريق كبير ومميز على ملعبه.
ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بافتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال.
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