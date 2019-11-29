مصدر بالزمالك: سنعترض رسميا حال تغيير حكم مباراة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أكد مصدر مسؤول ببعثة الزمالك في الكونجو أن النادي لم يتم إخطاره من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير حكم مباراة الفريق أمام مازيمبي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ميتشو المدير الفني للزمالك أبلغنا بوجود معلومات لديه بتغيير حكم المباراة من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان إلى المالي محمدو كيتا".

Advertisements

وأضاف: "لم نُخطر رسميًا بتغيير حكم مباراة مازيمبي ولم نتلق أي خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحال إخطارنا رسميا بالقرار سيتم إرسال اعتراض رسمي للكاف".

ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بافتتاح مبارياته في دور المجموعات لدوري الأبطال.

يُذكر أن الزمالك بلغ دور المجموعات بعد إقصاء ديكاداها الصومالي من دور الـ64، وجينيراسيون فوت السنغالي من دور الـ32 للمسابقة.