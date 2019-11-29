محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي دخول الأهلي في مفاوضات مع بغداد بونجاح نجم منتخب الجزائر والسد القطري مشدداً في الوقت نفسه على أن النادي الأحمر لم يحصل على توقيع محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي.
وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الجزائري وكهربا لتدعيم النادي الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية.
وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لمصراوي إن بونجاح خارج الصورة تماما ولم يطرح اسمه داخل الأهلي وما أثير مؤخرا عن وجود مفاوضات معه مجرد اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة.
وحول موقف كهربا رد توفيق "محمود عبدالمنعم كهربا لم يوقع للأهلي، لا نعرف ما هي مطالب واحتياجات الجهاز الفني خلال يناير القادم، ولم يتحدث فايلر حتى هذه اللحظة عن اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي أو الذين سيرحلون؛ لأنه مرتبط ومشغول مع الفريق بمباريات مهمة محلياً وأفريقيًا".
وأتم: "لجنة التعاقدات ستلبي على الفور مطالب الجهاز الفني في حالة قيام فايلر بتحديد احتياجاته من صفقات ومنحها الضوء الأخضر للتحرك".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الأهلي على أنباء التعاقد مع كهربا ونجم منتخب الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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