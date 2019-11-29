رسميا.. آرسنال يعلن إقالة مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي إقالة مدربه الإسباني أوناي إيمري رسميا، بعد سلسلة النتائج السلبية التي هزت استقرار الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وفرّط آرسنال في تقدمه على ملعبه بهدف ليخسر (2-1) أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني أمس الخميس في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وقال جوش كروينك مدير آرسنال ونجل مالك النادي اليوم الجمعة: "نتوجه بخالص الشكر إلى أوناي وزملائه ونتمنى لهم النجاح في المستقبل".

وأكد النادي في بيان رسمي: "تم اتخاذ القرار لأن الأداء والنتائج ليسا على المستوى المطلوب".

وأضاف أن النجم السويدي فريدي ليونبيرج سيتولى مسؤولية الفريق الأول كمدرب مؤقت للفريق: "لدينا كل الثقة في قدرة فريدي على قيادة الفريق للأمام".

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وأوضح النادي أن البحث عن مدير فني جديد قد بدأ بالفعل، وأنه سيعلن عن أي تطورات فور حدوثها.

وتولى إيمري تدريب آرسنال قبل 18 شهرا، وخاض 78 مباراة ليحقق الانتصار في 43 مباراة بنسبة بلغت 55.1%، وخسر 19 مرة وتعادل في 16.

وفي أول موسم له في تدريب الفريق خلفا للمدرب الفرنسي السابق آرسين فينجر، قاد إيمري آرسنال لإنهاء مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

يُذكر أن الجانرز لم يحقق أي انتصار في آخر سبع مواجهات بجميع المسابقات لأول مرة منذ عام 1992، ليحتل المركز الثامن في بريميرليج هذا الموسم، بفارق ثماني نقاط خلف أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.