ميتشو: أعرف مازيمبي جيدا.. وهذه أبرز الصعوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، صعوبة مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونجولي غدًا السبت بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الأبيض سيقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال ميتشو، في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الجمعة: "هناك صعوبات وعوامل مختلفة مثل المناخ والملعب الصناعي والجمهور، لكن الزمالك جاء مبكرا للكونغو للتعود على هذه الأجواء".

وأضاف: "سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي، المباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيدا وأبرز نجومه".

Advertisements

وتابع: "أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور 80 سنة على تأسيسه، وأعرف قدرات لاعبيه جيدا، وهم على أعلى مستوى، لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزون للمباراة".

وأشار المدرب الصربي إلى أنه تم إضافة المغربي محمد أوناجم إلى القائمة الأفريقية وهو إضافة جيدة للفريق.

ووجه المدير الفني السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ختام تصريحاته التهنئة للفريق الكونجولي بمناسبة احتفالات مرور 80 عاما على تأسيسه.

يُذكر أن الزمالك بلغ دور المجموعات بعد إقصاء ديكاداها الصومالي من دور الـ64، وجينيراسيون فوت السنغالي من دور الـ32 للمسابقة.