تقرير.. 3 مواجهات عربية تشعل افتتاح مجموعات أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تنطلق اليوم الجمعة مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي تشهد ظهور 16 فريقًا تم تقسيمهم على أربع مجموعات.

بداية مرحلة المجموعات في أعرق الكؤوس ستكون نارية من خلال إقامة ثلاث مواجهات عربية في ظل تواجد تسعة أندية عربية في مرحلة المجموعات.

- معركة في رادس

يخرج الأهلي الأكثر تتويجًا ببطولات دوري أبطال أفريقيا لمواجهة النجم الساحلي على ملعب "رادس" في مباراة تأتي ضمن قمة المجموعة الثانية.

ويعيش الأهلي فترة رائعة سواء محليًا أو قاريًا بعدما حقق الفريق الأحمر أربع انتصارات محلية جعلته في قمة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز والذي خاض ست مباريات في المسابقة.

الأهلي استطاع الوصول إلى مرحلة المجموعات بسهولة عقب الفوز على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي بجانب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

في المقابل، يعيش النادي الساحلي وضعًا غير مستقرًا في الأونة الأخيرة سواء على الصعيد الإداري أو الفني حيث تولى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المهام الفنية مؤخرًا.

النجم تخطى الدور التمهيدي بسهولة بالفوز على هافيا كوناكري بطل غينيا الاستوائية إلا أن فريق "جوهرة الساحل" تخطى بصعوبة فريق أشانتي كوتوكو عقب الفوز عليه (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وتعتبر مباراة الأهلي والنجم نارية خاصة بعدما تفوق الفريق الأحمر منذ موسمين بالفوز على بطل تونس بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف النهائي حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح النجم بهدفين مقابل هدف.

- موقعة مغربية

في الجزائر يستقبل فريق اتحاد العاصمة منافسه الوداد البيضاوي المغربي في قمة المجموعة الثالثة.

بطل الجزائر يعاني من حيث الوضع المادي، وهو الأمر الذي جعل لاعيبه يهددون بعدم المشاركة مع الفريق في البطولة الأفريقية.

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ورغم عدم الاستقرار المالي في الفريق الجزائري إلا أن اتحاد العاصمة استطاع أن يحقق بداية مثالية على حساب سونيديب بطل النيجر وجورماهيا الكيني.

في المقابل، يمر فريق الوداد البيضاوي بفترة سيئة بعد الخروج من البطولة العربية "كأس محمد السادس" على يد الغريم الرجاء من دور الـ16.

الوداد بطل نسخة 2017 ووصيف النسخة الماضية خلف الترجي التونسي يسعى لاستعادة التوازن من جديد على حساب بطل الجزائر من أجل الاستمرار في الطريق الأفريقي.

- حلم الثالثة

في المجموعة الرابعة يستقبل الرجاء البيضاوي المغربي على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" فريق الترجي التونسي بطل آخر نسختين.

الرجاء يمر بانتعاشة كبيرة بعد الفوز المثير الذي حققه على غريمه التقليدي الوداد في البطولة العربية حيث كان الفريق الوداد متقدمًا في النتيجة بأربعة أهداف قبل أن يعود الرجاء ويحقق نتيجة التعادل ليمنح الفريق الأخضر بطاقة العبور لدور الثمانية.

بطل المغرب وصاحب إنجاز التتويج بمسابقة الكونفدرالية عام 2018 سيصطدم بفريق الترجي صاحب آخر بطولتين دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح فريق "الدم والذهب" في الفوز على الأهلي والوداد في النسختين الماضيتين، ويسعى لاقتناص اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

طريق الرجاء نحو الوصول للمجموعات لم يكن صعبًا بعد تخطيه كل من بريكاما يونايتد بطل جامبيا والنصر الليبي.

ويسعى الترجي إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من البطولة العربية اثر الخسارة من فريق أولمبيك آسفي المغربي بركلات الترجيح.

وصعد فريق الترجي لدور المجموعات بصعوبة رغم انطلاقة مشواره في دور الـ32 عكس باقي الفرق المشاركة إلا أنه تعادل أمام إليكت سبورت التشادي (1-1) في لقاء الذهاب، وتفوق في الإياب (2-1) في لقاء أقيم على ملعب "رادس".