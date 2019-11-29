محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلت نادي تي بي مازيمبي غياب الزامبي رينفورد كالابا، قائد الفريق، عن مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
وأفاد مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن كالابا عانى من إصابته بالملاريا، مما أجبره على الغياب عن بعض التدريبات.
وأضاف النادي أن غياب كالابا يمثل خسارة كبيرة للفريق، حيث كان يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية في الهجوم.
صاحب الـ33 عاما كان وقّع للزمالك في يناير 2010 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي، لكنه هرب من النادي.
مازيمبي جمع 26 نقطة من 10 مباريات في الدوري الكونجولي ليتصدر ترتيب الجدول دون تلقي أي هزيمة.
ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بافتتاح دور المجموعات لدوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة قوية تضرب صفوف مازيمبي قبل مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.