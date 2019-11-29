إصابة قوية تضرب صفوف مازيمبي قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلت نادي تي بي مازيمبي غياب الزامبي رينفورد كالابا، قائد الفريق، عن مواجهة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مازيمبي عبر موقعه الرسمي أن كالابا عانى من إصابته بالملاريا، مما أجبره على الغياب عن بعض التدريبات.

وأضاف النادي أن غياب كالابا يمثل خسارة كبيرة للفريق، حيث كان يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية في الهجوم.

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صاحب الـ33 عاما كان وقّع للزمالك في يناير 2010 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي، لكنه هرب من النادي.

مازيمبي جمع 26 نقطة من 10 مباريات في الدوري الكونجولي ليتصدر ترتيب الجدول دون تلقي أي هزيمة.

ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بافتتاح دور المجموعات لدوري الأبطال.