موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والنجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يحل الأهلي ضيفا على فريق النجم الساحلي التونسي بافتتاح منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (2019-2020). تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب رادس. وتُنقل المواجهة حصريا عبر قناة "beIN Sports HD 1" المشفرة بتعليق محمد بركات. Advertisements ويتواجد وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، في أستوديو خاص يقدمه خالد ياسين وسط حضور كل من حسام الحاج علي ورفيق صايفي. يُذكر أن الأهلي بلغ دور المجموعات بعد إقصاء "اطلع برة" بطل جنوب السودان من دور الـ64، و"كانو سبورت" الغيني من دور الـ32 للمسابقة. للتعرف على مواعيد بقية مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. اضغط هنا

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