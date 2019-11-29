أكد يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي جاهزية الفريق ــ وبقوة ــ لخوض مباراة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في بطولة الدوري.
وأوضح أن الجهاز الفني كان حريصا خلال الأيام الماضية على دراسة المنافس، وخاض تدريبات مكثفة شهدت تركيزا كبيرا على نقاط القوة والضعف وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.
وأشار يحيي يوسف إلى أن ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعبين كبيرة في تحقيق الفوز علي الزمالك، وتقديم عرض قوي يليق بروح الفانلة الحمراء التي لا تقبل الخسارة، خاصة أن الخبرات كبيرة وحماس شديد لدى لاعبي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب يد الأهلي: واثقون من الفوز على الزمالك في دوري المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.