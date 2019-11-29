مدرب يد الأهلي: واثقون من الفوز على الزمالك في دوري المحترفين

أكد يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي جاهزية الفريق ــ وبقوة ــ لخوض مباراة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في بطولة الدوري.

وأوضح أن الجهاز الفني كان حريصا خلال الأيام الماضية على دراسة المنافس، وخاض تدريبات مكثفة شهدت تركيزا كبيرا على نقاط القوة والضعف وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

وأشار يحيي يوسف إلى أن ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعبين كبيرة في تحقيق الفوز علي الزمالك، وتقديم عرض قوي يليق بروح الفانلة الحمراء التي لا تقبل الخسارة، خاصة أن الخبرات كبيرة وحماس شديد لدى لاعبي الأهلي.