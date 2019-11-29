بعثة الأهلي تغادر تونس فجر السبت

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر فجر غدٍ السبت موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي. موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي. ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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