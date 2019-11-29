موعد مباراة الاهلي والزمالك في دوري اليد للمحترفين .. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة اليد مساء اليوم الجمعة الي الصالة 5 اكتوبر الدولية، لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي الاهلي والزمالك في ختام المرحلة الأولي لدوري اليد للمحترفين. موعد مباراة الاهلي والزمالك في دوري اليد تنطلق مباراة الاهلي والزمالك في قمة مباريات دوري اليد للمحترفين، Advertisements في لاتمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة ابوظبي. في لاتمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة ابوظبي. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك بدوري اليد تنقل مباراة الاهلي والزمالك في قمة مباريات دوري اليد للمحترفين، عبر قناتي اون سبورت، وتايم سبورت. عبر قناتي اون سبورت، وتايم سبورت. وتلعب اليوم 8 مواجهات أخري في إطار هذه الجولة من دوري اليد، حيث يلعب فريق 6 أكتوبر مع المعادى و الطيران مع سبورتنج و الأوليمبى مع البنك الأهلى و هليوبوليس مع أصحاب الجياد و طلائع الجيش مع سموحة و حدائق الأهرام مع الجزيرة و جزيرة الورد مع الزهور و الحوار مع محافظة الفيوم .

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