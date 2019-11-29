اليوم.. قمة اليد بين الأهلي والزمالك في الدوري

يترقب عشاق كرة اليد اليوم الجمعة في الثامنة مساء، متابعة مباراة القمة في كرة اليد بين القطبين الأهلي والزمالك في ختام منافسات الدور الأول لدوري المحترفين لكرة اليد، والتي تقام على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
وستحدد نتيجة هذا اللقاء الفريق الذي سيتمكن من الإنفرادبقمة الدوري في نهاية الدور الأول.
خاصة أن كلا الفريقين يملكان 46 نقطة، على القمة الترتيب بجدول المسابقة التي يتصدرها الزمالك في المركز الأول بفارق الأهداف عن منافسة التقليدي الأهلي الذي يحل بالمركز الثاني قبل هذا اللقاء.
وتقام ايضا اليوم 8 لقاءات اخرى في ختام الدور الأول لدوري اليد، وهي 6 اكتوبر - المعادي، الطيران - سبورتنج، الأولمبي - البنك الأهلي، هليوبوليس - اصحاب الجياد، طلائع الجيش- سموحة، حدائق اللهرام - الجزيرة ، جزيرة الورد- الزهور، الحوار - الفيوم.
ومن المنتظر ان تتوقف المسابقة بسبب منافسات بطولة الأمم الافريقية التي تقام في يناير المقبل بتونس، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .
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