براعم المقاولون تكتسح النصر بسداسية فى مهرجان البراعم

اكتسح فريق براعم المقاولون لمواليد 2008 النصر بسداسية نظيفة فى مهرجان البراعم المقام على ملاعب الاهلى بمدينة نصر. أحرز أهداف المقاولون، فتحي هدف، عمر انور هدف، بودي هاتريك، عظيمة هدف.

يقود جهاز فنى للمقاولون حسن السيد مدير فنى واحمد السكرى مدرب وبلال ثابت مدرب حراس مرمى دكتور سعد شعبان وعبدالغنى حسين ادارى مشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب. عمر انور هدف، بودي هاتريك، عظيمة هدف.يقود جهاز فنى للمقاولون حسن السيد مدير فنى واحمد السكرى مدرب وبلال ثابت مدرب حراس مرمى دكتور سعد شعبان وعبدالغنى حسين ادارى مشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.

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