بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة بفندق إقامتها بالكونغو

أدت بعثة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينة لوبامباشي. وألقى الخطبة الدكتور منتصر الرملاوي، إداري الفريق، حيث كان موضوعها آداب دخول المسجد . ويؤدي الفريق مرانه الأخير في الثالثة عصرا بملعب مازيمبي استعدادا للقاء بطل الكونغو غدا في الجولة الأولى لدوري المجموعات الإفريقي.

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