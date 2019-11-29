اليوم... بعثة النصر السعودي تعود إلى الرياض

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم، إلى الرياض، بعد اختتام المعسكر الإعدادي في منطقة جبل علي الإماراتية، استغلالاً لفترة توقف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان

للمحترفين.ويغلق النصر ملف التحضيرات بحصة تدريبية صباحية يجريها اليوم بعد أن خاض الفريق أمس مواجهة تجريبية تعادل فيها مع شباب الأهلي دبي بهدف لمثله.ويستعد فريق النصر لمواجهة فريق البكيرية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز الجمعة 6 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات دور ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.يحتل نادي النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٠ نقطة.