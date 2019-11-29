رياضة | مواجهات قوية بالجولة الـ 10 لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية بالجولة الـ 10 لمجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر السبت7 مباربات قوية ومرتقبة، في إطار منافسات الجولة العاشره من المجموعة السادسة للقسم الثالث (مجموعة القاهرة) .

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- طوخ مع الشمس

يلتقي فريق طوخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد خطاب مع فريق الشمس وصيف المجموعة بقيادة طه شحاته برصيد 17 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الشمس على فريق اتحاد الشرطة بهدفين مقابل هدف، وتعادل طوخ مع ألماظة بدون أهداف.

2- السكة الحديد مع البلاستيك

يستضيف فريق السكة الحديد المتصدر برصيد 19 نقطة نظيره فريق البلاستيك صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز السكة بقيادة جمعه مشهور، خارج ملعبة على فريق الغابة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والبلاستيك على سراى القبة بهدفين دون رد.

3- مصر للتأمين مع الغابة

على ملعب مصر للتأمين بالمقطم، يخوض فريق التأمين صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو عبده مع فريق الغابة بقيادة عبد الحميد ميدو صاحب المركز الرابع٠

ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 14 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل مصر للتأمين مع الأميرية بدون أهداف،

وتلقى فريق الغاية الهزيمة من السكة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

4- شباب بطا مع ألماظة

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يلعب فريق مركز شباب بطا صاحب المركز السادس بقيادة محمد عابدين مع فريق ألماظة صاحب المركز الخامس بقيادة أحمد علي ، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق بطا من المرج بهدفين مقابل هدف، وتعادل ألماظة مع طوخ بدون أهداف.

5- اتحاد الشرطة مع بهتيم

يخوض فريق اتحاد الشرطة، صاحب المركز الثامن الشرطة بقيادة عفت نصار المدير الفني برصيد 12 نقطة مع فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 9 نقاط، وشهدت الجولة الماضية، هزيمة اتحاد الشرطة من الشمس بهدفين مقابل هدف، وحصل فريق بهتيم على راحة الأسبوع الماضي.

6- سراى القبة مع المرج

على ملعب المرج، يواجه فريق مركز شباب سراى القبة الاخير بقيادة محسن يوسف برصيد 3 نقاط فريق المرج صاحب المركز السابع بقيادة على سليمان برصيد 13 نقطة.

7- العبور مع شباب الأميرية

يستضيف فريق العبور صاحب المركز الرابع عشر قبل الأخير بقيادة مدحت قنديل برصيد 6 نقاط نظيره فريق شباب الأميرية صاحب المركز العاشر بقيادة خالد سعد برصيد 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية تعادل ألماظة مع الأميرية بدون أهداف، وتلقى العبور الهزيمة من مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 19 نقطة

2- الشمس 17 نقطة

3- مصر للتأمين 14 نقطة

4- الغابة 14 نقطة

5- ألماظة 13 نقطة

6- بطا 13 نقطة

7- المرج 13 نقطة

8- الشرطة 12 نقطة

9- البلاستيك 11 نقطة

10- الأميرية 10 نقاط

11- طوخ 9 نقاط

12- بهتيم 9 نقاط

13- بنها 8 نقاط

14- العبور 6 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط