رياضة | تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي .. تفوق أهلاوي طفيف والتعادل السلبي السمة الغالبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الأهلي والنجم الساحلي .. تفوق أهلاوي طفيف والتعادل السلبي السمة الغالبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل النادي الأهلم مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 بمواجهة قوية مع مضيفه نادي النجم الساحلي في إفتتاح المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس بتونس العاصمة.



ويمتلك افريقين تاريخاً حافلاً من المواجهات على الصعيدين العربي والأفريقي، حيث تقابلا في 13 مناسبة بواقع مناسبتان في البطولة العربية، و 11 مباراة إفريقية.

وفاز الأهلي في ثلاث مناسبات ومثلها للنجم، مقابل التعادل في 6 مناسبات وجميعها تعادلات سلبية عدا لقاء وحيد، بيد أن الأهلي حسم أحدها بركلات الترجيح.

وسجل لاعبو الأهلي 12 هدفاً في شباك النجم، بينما هز أبناء سوسة شباك نادي القرن في 7 مناسبات.

دوري أبطال العربي 2003-2004 وقع الفريقان في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال العرب 2003-2004 بجوار الإسماعيلي المصري ونصر حسين داي الجزائري في مجموعة (عرب إفريقيا) وإنتهت المواجهتين بينهما بالتعادل السلبي في ستاد القاهرة الدولي وفي ملعب النجم بسوسة.

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 وصل الفريقين للمشهد الأخير لدوري أبطال أفريقيا 2005، بعد أن تجاوز الأهلي عقبة الزمالك، وتجاوز النجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي.



وبعد تعادل سلبي في سوسة، إكتسح المارد الأحمر فريق النجم بثلاثية نظيفة عن طريق محمد أبو تريكة وأسامة حسني، ليحقق الأهلي اللقب.

كأس السوبر الأفريقي 2007 Advertisements أقيمت مباراة السوبر الأفريقي عام 2007 في أثيوبيا إحتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس الإتحاد الأفريقي، وإنتهت المباراة بالتعادل السلبي، قل أن يحسمها الناي الأهلي بركلات الترجيح.

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007 بعد أشهر قليلة وصل العملاقين لنهائي دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى، بعد أن تجاوز النجم عقبة الهلال السوداني، وتخطى الأهلى نادي الإتحاد الليبي.



وكالعادة إنتهت مواجهة سوسة سلبياً، قبل أن يفاجئ جوهرة الساحل جماهير الأهلي بفوز 3-1 في ملعب القاهرة الدولي في مباراة شهدت جدل تحكيمي واسع من الحكم المغربي عبدالرحيم العرجون، حيث سجل للنجم عفوان الغربي وأمين الشرميطي وموسى ناري، مقابل هدف لعماد النحاس، تلك هي المرة الوحيدة التي يحقق فيها أحد الفريقين الفوز بملعب الآخر.

الكونفدرالية الأفريقية 2014 أوقعت القرعة الفريقين في المجموعة الثانية في دور الثمانية رفقة سيوي سبور الإيفواري ونكانا ريد ديفلز الزامبي، وإنتهت المواجهة الأولى في سوسة بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث سجل لأبناء سوسة النجم الجزائري الكبير بغداد بونجاح، بينما تعادل للأهلى عمرو جمال، فيما إنتهت مباراة القاهرة بالتعادل السلبي، وأكمل المار الأحمر مشواره نحو اللقب فيما بعد.

الكونفدرالية الأفريقية 2015 وقع الفريقان مرة أخرى في مجموعة واحدة في دور الثمانية في الكونفدرالية، حيث وقعا بجوار الترجي التونسي وستاد مالي في المجموعة الأولى، فاز النجم في سوسة بهدف دون رد سجله يوسف المويهبي من ركلة جزاء، ورد الأهلي في القاهرة بنفس النتيجة بهدف وليد سليمان.

دوري أبطال أفريقيا 2017 عاد الفريقان مرة أخرى للتواجه في دوري الأبطال، حيث تقابلا في نصف نهائي نسخة 2017، وفاز النجم في سوسة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي النجم الساحلي علي البريقي ومحمد أمين بن عمر، بينما سجل للمارد الأحمر صالح جمعة.