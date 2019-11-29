شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لمواجهة النجم.. الأهلي يتحرك إلى ملعب رادس قبل اللقاء بساعتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت تونس، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، موعدًا للتحرك إلى ملعب رادس في العاصمة التونسية.

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ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، تصل حافلة الأهلي إلى ملعب رادس في السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي اختتم استعداده أمس على ملعب رادس؛ استعدادا لضربة البداية في مشوار دور المجموعات.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.