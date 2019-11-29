شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع بـ«ربيعة» بعد إعلان جاهزيته لمواجهة النجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع المدافع رامي ربيعة، للاطمئنان عليه بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس الخميس، وإعلان جاهزيته لمباراة النجم الساحلي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ااطمأن فايلر على جاهزية ربيعة، والذي ظهر بشكل قوي في مران الفريق الرئيسي أمس، وهو ما أكد تعافيه تمامًا من آثار الكدمة القوية التي تعرض لها في مران أمس الأول الأربعاء.

وكان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة النجم الساحلي التونسي التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب رادس.