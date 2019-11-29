شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر تونس فجر السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، فجر غدٍ السبت، موعدًا لمغادرة تونس عقب مواجهة النجم الساحلي التونسي، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.