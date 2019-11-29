شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مازيمبي ومنسق المباراة يطمئنان على الزمالك قبل خوض المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تواجد المنسق العام لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي، وهو من مدغشقر، ومدير نادي مازيمبي، أمس قبل مران الفريق.
والتقى منسق المباراة ومدير مازيمبي، المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، وحمادة أنور، رئيس بعثة الفريق في الكونغو، وذلك للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل تواجه الأبيض.
وتم الاتفاق على أن يؤدي الزمالك مرانه اليوم على ملعب المباراة أيضًا لمدة ساعة واحدة استعدادًا للقاء.
ويواجه الزمالك فريق مازيمبي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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