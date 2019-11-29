شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: سنقاتل لتحقيق الفوز على مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة الفريق أمام مازيمبي، والمقررة غدًا السبت بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال ميتشو خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، إن هناك صعوبات وعوامل مختلفة تواجه الفريق، مثل المناخ والملعب الصناعي والجمهور، لكن الزمالك جاء مبكرًا للكونغو للتعود على هذه الأجواء، مضيفًا: «سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة والفوز أمام مازيمبي».

Advertisements

وتابع: «المباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات، ونعرف قدر المنافس جيدًا، ولديهم مدرب جيد، وهو صديق لي، وأعرف قدرات الفريق جيدًا وأبرز نجومه».

وأضاف: «أعرف أن مازيمبي فريق عريق، ويحتفل بمرور ٨٠ سنة على تأسيسه، وأعرف قدرات لاعبيه جيدًا وهم على أعلى مستوى، لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفيدرالية، وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة، وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق في مشواره الأفريقي».

واختتم ميتشو حديثه بتوجيه التهنئة للفريق الكونغولي بمناسبه احتفالات مرور ٨٠ سنه على تأسيسه.