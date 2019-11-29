شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية الفريق لخوض مباراة مازيمبي غدًا السبت، بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال اللاعب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، إن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي، رغم أن قوة الفريق المنافس.

وأضاف: «الزمالك فريق كبير وينافس على البطولة والجميع داخل الفريق قادر على تقديم مباراة جيدة».