شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير حكم مباراة الزمالك ومازيمبي.. واستياء وقلق في بعثة الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فوجئت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي تتواجد في الكونغو استعدادًا لمباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، بتغيير حكم اللقاء، حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين، بدلًا من الجابوني إريك أوتوجو كاستان، الذي كان مقرراً أن يدير اللقاء باراة تحكيميًا، الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء.

وكان «كاف» أعلن رسميًا قبل المباراة بأكثر من 5 أيام تعيين طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومازيمبي في أولي جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والذي كان يضم الجابوني إريك أوتوجو كاستان حكمًا للساحة، ويعاونه التشادي عيسى يايا، مساعد أول، والجابوني مارليس بوريس مساعد ثاني، والجابوني بيير أتشو حكمًا رابعًا.

وسبق لـ«كاستان» أن أدار مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 في أمم أفريقيا للكبار، والتي شهدت خروج المنتخب من البطولة، فيما أدار محمدو كيتا مباراة الزمالك وجينراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 للبطولة الحالية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.