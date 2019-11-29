- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 نوفمبر 2019
تقام اليوم الجمعة 29-11-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة الأهلي والنجم الساحلي في افتتاح مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومباراة وحيدة في كل دوري.
حيث يلاقي المقاولون العرب نظيره الجونة في الدوري المصري.
ويلتقي النجم الساحلي مع الأهلي وشبيبة القبائل مع فيتا كلوب، في دوري أبطال أفريقيا.
ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا شبيبة القبائل الجزائرى × فيتا كلوب الكونغولى، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 1.
النجم الساحلى التونسي × الأهلي، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 1.
الهلال السودانى × بلاتينيوم الزيمبابوى، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 2.
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى سيلتا فيجو × بلد الوليد، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 3.
مواعيد مباريات الدورى الألمانى شالكه × يونيون برلين، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 5.
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى مارسيليا × بريست، الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN SPORT HD 6.
مواعيد مباريات الدوري المصرى المقاولون العرب × الجونة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على قناة أون سبورت.
مواعيد مباريات كأس الخليج الإمارات × العراق، الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD.
اليمن × قطر، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports HD.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.