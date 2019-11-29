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الأهلي ضد النجم .. فايلر يطمئن على جاهزية رامي ربيعة...

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جدة - عمرو شويل  

 

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة خاصة مع رامي ربيعة مدافع الفريق للاطمئنان عليه بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي أمس الخميس وإعلان جاهزيته لمباراة النجم الساحلي.

 

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واطمأن فايلر على جاهزية ربيعة الذي ظهر بشكل قوي في مران الفريق الرئيسي أمس، وهو ما أكد تعافيه تماما من آثار الكدمة القوية التي تعرض لها في مران أمس الأول الأربعاء.

 

وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قد أعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة النجم الساحلي التونسي التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة علي ملعب رادس في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

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