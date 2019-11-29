شكرا لقرائتكم مازيمبي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة الزمالك بسبب الملاريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الموقع الرسمي لنادي مازيمبي الكونغولى، أن رينفورد كالابا سيغيب عن المشاركة في مباراة الزمالك، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخراً إصابته بالملاريا.
وصعد 16 ناديًا لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا وهم، الأهلى والزمالك من مصر والترجى والنجم الساحلى من تونس، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائريين والرجاء والوداد المغربيين والهلال السوداني، وبلاتينيوم الزيمبابوى وزيسكو الزامبى وصن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتليتكو وأول أغسطس الأنجوليين ومازيمبى وفيتا كلوب الكونغوليين.
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