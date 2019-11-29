شكرا لقرائتكم مصطفى محمد : جاهزون للفوز على مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف "الزمالك فريق كبير وينافس على البطولة والجميع داخل الفريق قادر على تقديم مباراة جيدة".
ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مازيمبي قبل مواجهة الفريق غداً فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.
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