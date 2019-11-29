شكرا لقرائتكم مصطفى محمد : جاهزون للفوز على مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى اليوم أن الفريق جاهز لخوض مباراة مازيمبي غدا السبت بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، مضيفا أنالفريق قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي رغم أنه فريق كبير ومميز على ملعبه. وأضاف "الزمالك فريق كبير وينافس على البطولة والجميع داخل الفريق قادر على تقديم مباراة جيدة". ويختتم الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مازيمبي قبل مواجهة الفريق غداً فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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