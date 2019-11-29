شكرا لقرائتكم ميتشو عن موقعة الزمالك ومازيمبي : مباراة صعبة لكن هدفنا الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع :"سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي والمباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيدا وابرز نجومه".
وأضاف: "أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور ٨٠ سنة على تأسيسه وأعرف قدرات لاعبيه جيدا وهم على أعلى مستوى لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق في مشواره الإفريقي".
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو عن موقعة الزمالك ومازيمبي : مباراة صعبة لكن هدفنا الفوز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.