شكرا لقرائتكم ميتشو عن موقعة الزمالك ومازيمبي : مباراة صعبة لكن هدفنا الفوز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك خلال المؤتمر الصحفى اليوم أن مباراة الفريق أمام مازيمبي غدا بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا صعبة ، مضيفا أن هناك صعوبات وعوامل مختلفة مثل المناخ والملعب الصناعي والجمهور لكن الزمالك جاء مبكرا للكونغو للتعود على هذه الأجواء.

وتابع :"سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي والمباراة مهمة في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لي وأعرف قدرات الفريق جيدا وابرز نجومه".

وأضاف: "أعرف أن مازيمبي فريق عريق ويحتفل بمرور ٨٠ سنة على تأسيسه وأعرف قدرات لاعبيه جيدا وهم على أعلى مستوى لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق في مشواره الإفريقي".