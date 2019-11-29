شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأهلى يتحدث عن "الطائرة الخاصة" وعدم مواجهة النجم فى "سوسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى ورئيس بعثة فريق الكرة فى تونس، بالتزام لاعبى الفريق خلال رحلة تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسي المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد رادس فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال مهند مجدى إن لاعبى الأهلى ظهروا كعادتهم بشكل مشرف يليق باسم وقيمة النادى الأهلي، مؤكدًا أنه سعيد بالروح والعزيمة التى أظهرها اللاعبون فى المران الأخير فى رادس؛ استعدادا لمواجهة النجم.

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وأضاف أن مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اتخذ قرار سفر الفريق إلى الجونة وبعدها إلى تونس بطائرة خاصة؛ من أجل منح اللاعبين مزيد من الراحة، ولتجنب تعرضهم للإجهاد فى ظل ضغط المباريات، خاصة بعد تحديد مواجهة كأس مصر أمام بنى سويف يوم 3 ديسمبر المقبل، وبعدها خوض مواجهة الهلال السودانى يوم 6 من الشهر ذاته، ومن ثم تم دراسة الأمر بشكل جيد، واتخاذ قرار السفر بطائرة خاصة فى إطار دعم فريق الكرة فى مشواره الإفريقي؛ من أجل استعادة لقب دورى الابطال الإفريقي.

وأوضح الدكتور مهند مجدى أن إقامة المباراة على استاد رادس اليوم الذى يحمل ذكريات سعيدة للأهلى وجماهيره يبقى أمرا طيبا، ولكن فى النهاية الأهلى جاهز لخوض مبارياته فى أى ملعب؛ بحثا عن هدف وحيد وهو تحقيق الانتصارات.

وأشار إلى أن عدم خوض المباراة فى معقل المنافس فى استاد سوسة أمر إيجابى أيضا، وفى النهاية الأهلى لا ينظر سوى لتحقيق هدفه بحصد النقاط الثلاثة، وكتابة مجد وتاريخ فى كل المحافل المحلية والقارية.