شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف برنامج آخر يوم قبل مواجهة مازيمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة مازيمبى، غدا السبت، بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتناول لاعبو الزمالك وجبة الغذاء مبكرا فى الحادية عشرة ظهرا بعدها يؤدى الفريق صلاة الجمعة ثم يخوض مرانه فى الثالثة عصر اليوم بملعب مازيمبى.

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وسيلقى الجهاز الفنى للزماك بقيادة الصربي ميتشو محاضرة فنية على اللاعبين عقب العودة من التدريبات لفندق الإقامة قبل حصول اللاعبين على راحة استعدادا لمواجهة الغد.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبى.