الطلائع يغلق صفحة الانتاج ويستعد لسموحة بدون راحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى صفحة مباراة الانتاج الحربى التى أقيمت أمس الخميس وانتهت بالتعادل السلبى بالدوري حيث قرر أن يستأنف الفريق تدريباته فى الثانية اليوم الجمعة بدون راحة استعداداً لمواجهة سموحة نظراً لضيق الوقت. ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة المقرر لها عصر الاثنين المقبل على ستاد الاسكندرية والمؤجلة من الاسبوع الخامس للدوري. Advertisements أهدر ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش ضربة جزاء تصدى لها عامر عامر حارس الإنتاج الحربي. ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات لم يحقق الفوز فى أياً منهم وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر واحدة وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

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