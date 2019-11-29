شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك الأهلي لملعب رادس لمواجهة النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لفريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت تونس السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة موعدًا للتحرك إلى ملعب رادس فى العاصمة التونسية.

وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب رادس فى السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التي تنطلق فى الثامنة مساء بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي اختتم استعداده أمس على ملعب رادس؛ استعدادا لضربة البداية في مشوار دور المجموعات ، ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوى.