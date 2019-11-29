مصطفى محمد: هدف الزمالك المنافسة على لقب دوري الأبطال.. وجاهزون لمازيمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال مصطفى محمد، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى اليوم، إن الزمالك قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبى رغم أنه فريق كبير ومميز على ملعبه.
وأضاف مهاجم الأبيض، "الزمالك فريق كبير وينافس على البطولة والجميع داخل الفريق قادر على تقديم مباراة جيدة".
ويختتم الزمالك تدريباته اليوم، الجمعة، على ملعب مازيمبي قبل مواجهة الفريق غداً فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.
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