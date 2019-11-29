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ميودراج يمنح لاعبى الاسماعيلى راحة 24 ساعة عقب مواجهة الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، منح لاعبيه راحة من التدريبات الأحد المقبل عقب مواجهة الاتحاد السكندرى، خوفاً من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مواجهة طنطا بالدوري المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الجولة الخامسة للمسابقة.

ويختتم فريق الاسماعيلى استعداداته لمباراته مع الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى والمقرر لها غداً السبت على استاد المكس بالإسكندرية.

وطالب الصربى ميودراج لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية، لا سيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

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