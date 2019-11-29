شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا يا أهلى.. 3 ترندات لدعم الفريق الأحمر قبل موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بروح الفانله أفريقيا أهلاوية، أفريقيا يا أهلى، الأهلى الغالى، 3 هاشتاجات نافست على صدارة الترند فى مصر، قبل المباراة القوية التى تجمع فريق النادى الأهلى، فى التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت تونس، مع فريق النجم الساحلى، بإستاد رادس، فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تضم مع الأهلى والترجى كلاً من فريقى الهلال السودانى، وبلاتينيوم الزيمبابوى، ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسوانى جوشوا بوندو.

عبر جمهور الأهلى عن دعمه للمارد الأحمر قبل موقعة رادس بآلاف التغريدات من خلال الهاشتاجات الثلاثة، حيث نشر حساب باسم "محمد صبرى" مقطع فيديو لهتافات جمهور الفريق الأحمر فى إحدى بطولات أفريقيا السابقة، معلقًا: "تعال تعال تعال نكسب أفريقيا أوووه أوووه أوووه.. يا أهلى.. يا أهلى.. فى ناس حبايبك الليلة دى معاك.. تعـالى تعالى تعالى نكسب أفريقيا.. يا رب انصرنا".

فيما، قالت وردة عماد فى تعليقها على صورة لفريق النادى الأهلى عقب خروجه من البطولة السابقة، "فاكرين الوقفة دى يومها اعتذرتوا لينا وادتونا أمل وثقى كبيرة.. هتبتدوا تنفذوا الوعد دا واحنا معاكوا كمـان علشان نحققوا مـع بعض.. احنا معاكوا بقلوبنا ودعواتنا ليكوا متخذلوناش كمان المرادى.. فلنراك منتصرا بإذن الله"، كما شارك طارق خالد بنشر صورة لكأس أفريقيا، معلقًا عليها "كم قسوتى علينا أيتها الأميرة السمراء.. أتذكرين تلك الليلة السوداء فى 2017.. أتذكرين عندما أبكيتينا ثانيةً فى 2018.. ألم تشتاقى للقاء بعد الغياب.. الأهلى عزيمته الانتصار".

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جماهير الأهلى تذكر المارد الأحمر بوعده عقب الخروج من بطولة أفريقيا



ترند مصر على تويتر

بدوره، قال سمير شومان "وعاد الأسد ليستعيد عرينه"، وشارك فى الترند أحمد عبيد، بقوله "ستبقى أشباح الماضى تطاردك استمر فى السير نحو غايتك.. الأهلى عزيمته الانتصار"، كما نشر عبد الرحمن محمد، مقطع فيديو لهتافات الجمهور، معلقًا عليه، "العب يا أهلاوى وورينا كأس أفريقيا بينادينا كل العالم مستنينا"، كذلك نشر أحمد صورة للجماهير معلقًا عليها، "الليلة طلة الملك الليلة موعد لُقاه، الليلة نغنى للملأ الأهلى هو الحياة"، وفى تعليق على صورة المدرب السويسرى فايلر، قال خطاب بك العيادى " أول ماتش رسمى ليك النهارده"، كما شارك مصطفى، بفيديو لاحتفالات سابقة للجماهير، معلقًا عليه "يارب يا عالى انصر الاهلى الغالى".



جماهير الأهلى يدعمون فريقهم قبل لقاء النجم الساحلى



جمهور الأهلى يشجع فريقه بتغريدات على تويتر



الأهلى يسيطر على ترندات تويتر قبل لقاء النجم الساحلى