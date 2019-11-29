شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو مهنئا مازيمبى: أنتم على أعلى مستوى ولكن الزمالك جاء للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربي ميتشو ، المدير الفنى للزمالك ، صعوبة مباراة الفريق أمام مازيمبى غداً بافتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال ميتشو، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، إن هناك صعوبات وعوامل مختلفة مثل المناخ والملعب الصناعى والجمهور، لكن الزمالك جاء مبكراً للكونغو للتعود على هذه الأجواء، مضيفاً "سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبى والمباراة مهمة فى بداية مشوار الفريق بدور المجموعات ونعرف قدر المنافس جيدا ولديهم مدرب جيد وهو صديق لى وأعرف قدرات الفريق جيدا وأبرز نجومه".

وأضاف "أعرف أن مازيمبى فريق عريق ويحتفل بمرور 80 سنة على تأسيسه، وأعرف قدرات لاعبيه جيدا، وهم على أعلى مستوى لكن الزمالك لديه المزيد من الخبرات وهو بطل الكونفدرالية وجميع اللاعبين جاهزين للمباراة، وكذلك تم إضافة محمد أوناجم للقائمة وهو إضافة جيدة للفريق فى مشواره الإفريقى".

ووجه ميتشو التهنئة للفريق الكونغولى بمناسبه احتفالات مرور 80 سنه على تأسيسه.