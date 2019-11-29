الامارات | الكشف عن حقيقة شراء محمد صلاح أحد أندية الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة شراء محمد صلاح أحد أندية الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رامي عباس، الأخبار التي تحدثت عن استثمار "الفرعون" في أحد الأندية المصرية.
وقال وكيل صلاح عبر حسابه على تويتر: "تقارير استثمار صلاح في ناد مصري ليست صحيحة".
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن قيام صلاح بتقديم دعم لفريق عثماثون، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة، بعد قيام والده بتأسيس شركة استثمار رياضي، تتولى رعاية النادي لمدة 7 أعوام مقبلة.
وسبق لصلاح أن بدأ مسيرته مع الكرة في نادي عثماثون، قبل أن ينضم منه إلى نادي المقاولون، ويخوض رحلته الاحترافية إلى بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيراً ليفربول.
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