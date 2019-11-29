الامارات | تعرف إلى موعد قرعة يورو 2020

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار مئات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم عامة، وفي أوروبا بشكل خاص، صوب العاصمة الرومانية بوخارست، غداً السبت، لمتابعة مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
فيما تتطلع المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات حتى الآن لمعرفة مصيرها، من حيث توزيعها على المجموعات الست بالدور الأول للبطولة، وتتسم مراسم سحب القرعة هذه المرة ببعض التعقيدات لم يكن معظمها موجوداً في أي قرعة سابقة.
ويأتي في مقدمة هذه التعقيدات ضرورة مراعاة حقوق عشرة بلدان مضيفة، تأهلت منتخباتها إلى النهائيات، حيث لابد من مراعاة إقامة مباريات هذه المنتخبات على ملاعبها.
ولم تحسم التصفيات سوى 20 فقط من 24 مقعداً في النهائيات، فيما سيحسم الدور الفاصل المقرر في مارس المقبل باقي المقاعد، علماً بأن التأهل لهذا الدور الفاصل اعتمد على نتائج النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.
كما سيكون على القرعة أن تتجنب وضع المنتخب الأوكراني في أي مواجهة على الأراضي الروسية، ما يعني أن القرعة ستكون موجهة في عدة نقاط.
وتضع القرعة منتخبات المستوى الأول (إيطاليا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا) على رؤوس المجموعات من الأولى إلى 6 على الترتيب، علماً بأن المنتخبين البلجيكي والأوكراني هما فقط من بين هذه المنتخبات اللذين لن تستضيف بلادهما أي مباريات في البطولة، التي تقام فعالياتها في 12 مدينة متفرقة في أنحاء أوروبا.
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