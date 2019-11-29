عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قطر تواجه اليمن تحت شعار لا بديل عن الفوز

الجمعة 29 نوفمبر 2019

الدوحة/عدن - الخليج 365

يلتقي منتخبا قطر واليمن، مساء الجمعة، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لخليجي 24، على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.



ويأمل الفريقان الفوز، للحفاظ على آمال الدور نصف النهائي من البطولة، فقطر خسرت اللقاء الافتتاحي أمام العراق، بنتيجة 2 / 1، فيما انهزمت اليمن أمام الإمارات بثلاثية نظيفة.

ويدخل العنابي المباراة بضغوطات كبيرة، تتمثل في ضرورة الفوز والحفاظ على الآمال والحظوظ في حصد إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني، وتفادي الوداع المبكر.

Advertisements

ويفتقد الفريق لجهود نجم دفاعه بسام الراوي، الذي تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال لقاء العراق.

ويراهن مدرب العنابي فيليكس سانشيز على الاستقرار الفني لدى تشكيلته، وكذلك عناصر الخبرة الكثيرة، ويأمل أن يكون نجوم الشباك في المنتخب في وضعية جيدة، مثل الهيدوس وعفيف والمعز علي.

في المقابل يدخل المنتخب اليمني المباراة بلا أي ضغوطات، فلاعبيه غير مطالبين بأي شيء سوى الأداء الجيد، في ظل توقف النشاط الكروي في اليمن، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على التجهيزات الخاصة بالبطولة .

وتصب الترشيحات في مصلحة قطر للفوز بهذه المباراة، ولكن ليس بالضرورة أن تتحقق، بدليل الخسارة التي حدثت في لقاء الافتتاح أمام العراق.