شكرا لقرائتكم المصري ضد نواذيبو .. إيهاب جلال:جاهزون للفوز والعبور لدور الثمانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى على جاهزية جميع لاعبيه لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات والتي تجمعه في التاسعة مساء الأحد المقبل بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني على ملعبه ووسط جماهيره.

وقال إيهاب جلال فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى المصرى البورسعيدى إن فريق نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين ، مشيراً أن الكرة الموريتانية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا ، وهذا ما ظهر جليًا في تعادل المنتخب الموريتاني مؤخرًا أمام مضيفه المنتخب المغربي ، مؤكداً أنه لا يلتفت على الإطلاق لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو بالبطولة العربية والتي جمعته بنظيره الشرطة العراقي وانتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة.

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وأضاف أن فريق نواذيبو من الفرق صعبة المراس خاصةً على ملعبه والذي تُعد أرضيته نوعًا ما أفضل من أرضية ملعب ستاد عمان الذي استضاف مباراة المصري وماليندي بطل زنجبار ، وكذلك ستاد لينتيه الذي استضاف مباراة المصري أمام مضيفه كوت دي أور بطل سيشل.

واختتم ايهاب جلال حديثه مؤكدًا أن الفريق لديه هدف وحيد وهو الوصول إلى دور الثمانية وهو ما لن يتحقق الا بتجقيق النتائج الايجابية داخل وخارج الديار.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.