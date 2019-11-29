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شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي.. ماذا فعل رمضان صبحي عند مشاهدة ملعب رادس؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الأهلي
ويدخل الاهلي مباراة الليلة بهدف الفوز فقط من أجل مواصلة العروض القوية التي حققها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً وتحديداً منذ تولّي السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق خلال أوائل سبتمبر الماضي حيث خاض الاهلي 7 مباريات تحت قيادة فايلر بواقع 5 محلياً حيث فاز على سموحة والإنتاج الحربي واسوان والجونة بالدوري وحصد السوبر المحلي بالفوز على الزمالك كما صعد لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.
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