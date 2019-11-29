النجم الساحلي ضد الأهلي.. ماذا فعل رمضان صبحي عند مشاهدة ملعب رادس؟...

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جدة - عمرو شويل النجم الساحلي ضد الأهلي يخوض فريق النادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس مباراة قوية للغاية حينما يصطدم بفريق النجم الساحلي بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو. ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر صورة لنجمها رمضان صبحى حين شاهد ستاد رادس ، حيث ظهر اللاعب بالحركة الشهيرة للماجيكو محمد أبو تريكة إبان احتفاله بهدفه الشهير فى مرمى الصفاقسى التونسى على نفس الملعب والذى كان سبباً فى تتويج المارد الاحمر بدوري الابطال الافريقى 2006 فى اللحظات القاتلة .

ويدخل الاهلي مباراة الليلة بهدف الفوز فقط من أجل مواصلة العروض القوية التي حققها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً وتحديداً منذ تولّي السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق خلال أوائل سبتمبر الماضي حيث خاض الاهلي 7 مباريات تحت قيادة فايلر بواقع 5 محلياً حيث فاز على سموحة والإنتاج الحربي واسوان والجونة بالدوري وحصد السوبر المحلي بالفوز على الزمالك كما صعد لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.

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