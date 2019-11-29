شكرا لقرائتكم فتح باب التسجيل فى عمومية مركز شباب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ التسجيل في الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد، والذى يستمر حتى السابعة مساءً،حيث يتطلب حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانوني للجمعية.

ويتنافس 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

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وينافس 3 مرشحين علي الرئاسة وهم ، خالد علي وسامح شحاتة وعلاء نجم ، فيما ينافس علي منصب النائب 7 مرشحين وينافس علي منصب أمين الصندوق 3 مرشحين ، وينافس علي عضوية فوق السن 13 مرشحين ، فيما ينافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً.

وأنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجيرمى، استعداداتها لانتخابات مركز شباب الجزيرة.