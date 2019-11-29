شكرا لقرائتكم 5 آلاف مشجع فى مباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت الجهات الأمنية خطاب رسمى لاتحاد الكرة المصرى بالموافقة على حضور 5 الاف مشجع لمباراتى الاهلى والزمالك بدور الـ 32 لكأس مصر ،حيث من المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 يوم 2 من ديسمبر المقبل بمواجهة وادى دجلة وبيلا، فيما يلعب الأهلي يوم الثلاثاء المقبل مع بنى سويف، بينما ستكون مواجهة الزمالك مع الشرقية يوم 4، وتنتهى المنافسات الأحد 8 ديسمبربمواجهة أسوان وطنطا على استاد أسوان.

كان هناك قرار أمني بلعب مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون جماهير وبعد المفاوضات الأمنية ونجاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى استضافتها مصر و توج بلقبها المنتخب الأوليمبي ، وحضور الجماهير فى استاد القاهرة بأكثر من 75 ألف مشجع ، وافقت الجهات المسئولة على تواجد الجماهير فى مباريات الكأس بعد أن كان هناك موافقة مسبقة على حضور 5 آلاف لجميع مباريات الدوري تزيد تدريجيا بناء على التنسيق بين اتحاد الكرة و الجهات المسئولة.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر ،بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.