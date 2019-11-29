شكرا لقرائتكم 5 آلاف مشجع فى مباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان هناك قرار أمني بلعب مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون جماهير وبعد المفاوضات الأمنية ونجاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى استضافتها مصر و توج بلقبها المنتخب الأوليمبي ، وحضور الجماهير فى استاد القاهرة بأكثر من 75 ألف مشجع ، وافقت الجهات المسئولة على تواجد الجماهير فى مباريات الكأس بعد أن كان هناك موافقة مسبقة على حضور 5 آلاف لجميع مباريات الدوري تزيد تدريجيا بناء على التنسيق بين اتحاد الكرة و الجهات المسئولة.
ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر ،بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 آلاف مشجع فى مباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.